Ancestors Legacy - Release-Termine für PC & Xbox One, Open-Beta-Start & brutaler Cutscene-Trailer

Mittwoch, 07. Februar 2018 um 11:46

Vor dem Release von Ancestors Legacy am 22. Mai auf PC und Xbox One ist jetzt eine Open Beta zum Multiplayer des Mittelalter-Strategiespiels gestartet. Die Beta ist allerdings nur für den PC verfügbar und kann über Steam geladen werden. Alle vier spielbaren Nationen sind in der Beta verfügbar und die Kämpfe können eins-gegen-eins, zwei-gegen-zwei und drei-gegen-drei ausgetragen werden. Außerdem kann man die KI dazuschalten um fehlende Spieler auszugleichen.

Einen Endtermin für die Beta gibt es noch nicht.

Begleitet wurde der Start der offenen Multiplayer-Beta zu Ancestors Legacy von diesem Trailer, der jede Menge Ausschnitte aus den Inengine-Zwischensequenzen des Spiels zeigt. Das Video unterstreicht den düsteren Grundton des Mittelalterspiels.

Mehr Infos zum Spiel und jede Menge Gameplay aus der Vorschau-Version gibt es auch im Preview-Video zu Ancestors Legacy.

