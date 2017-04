Annabelle: Creation - Trailer zum Horror-Prequel mit der Gruselpuppe

Montag, 03. April 2017 um 08:25

Die dämonische Puppe aus dem erfolgreichen Horrorfilm Conjuring - Die Heimsuchung (2013) von James Wan (Insidious) ist zurück. Im Prequel Annabelle: Creation zum Gruselschocker Annabelle (2014) geht die Geschichte zurück an den Anfang.

Ein Puppenmacher und seine Frau haben auf tragische Weise ihre Tochter verloren. Jahre später öffnen sie ihr Haus für eine Gruppe von Waisenkindern und heißen die Gäste willkommen. Ahnungslos spielen die Kinder mit der Puppe Annabelle - bis es die ersten Opfer gibt.



Der Gruselschocker Annabelle: Creation von Regisseur David F. Sandberg (Lights Out) mit Anthony LaPaglia (Without a Trace), Miranda Otto (Der Herr der Ringe), Stephanie Sigman (Spectre), Talitha Bateman (Die 5. Welle), Lulu Wilson (Ouija: Origin of Evil), Philippa Coulthard (The Philosophers), Grace Fulton (Badland), Lou Lou Safran (The Choice) und Samara Lee (Foxcatcher).

Deutscher Kinostart ist am 24. August 2017