April, April! - Video: Die besten Aprilscherze 2017

Montag, 03. April 2017 um 18:00

Der 1. April ist ganz besonders in der Gaming-Branche ein interessanter Tag. Viele Publisher stecken erstaunlich viel Aufwand in ihre Aprilscherze, bringen Fake-Ankündigungen in den Umlauf und nehmen ihre Spielerschaft liebenswürdig ein wenig aufs Korn. Insbesondere dieses Jahr wurden aber auch so einige Aprilscherze durchaus im Spiel umgesetzt und die Spieler erwartete nach dem Einloggen die ein oder andere lustige Überraschung. In diesem Video zeigen wir unsere 5 Highlights vom 1. April 2017.

Weitere Aprilscherze lesen Sie in unserem Artikel.