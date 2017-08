Ark: Survival Evolved - Launch-Trailer zum Open World-Survival-Spiel

Freitag, 25. August 2017 um 11:45

Der Release wurde mehrmals verschoben, doch am 29. August 2017 soll Ark: Survival Evolved endlich erscheinen. Im Open World-Survival-Spiel von Studio Wildcard erkundet ihr die Spielwelt, craftet Materialien und Werkzeuge und müsst gegen Dinosaurier und andere Spieler ums Überleben kämpfen. Die Dinos könnt ihr später auch zähmen und als Reittiere benutzen oder anderweitig für eure Zwecke einsetzen.

Ark erschien ursprünglich schon 2015 als Early-Access-Titel für den PC, später kamen noch die Frühfassungen für Xbox One und PS4 hinzu. Während dieser Zeit hat das Spiel bereits eine große und enthusiastische Fangemeinde um sich geschart. Zum Release von Ark: Survival Evolved hat Studio Wildcard einen knapp einminütigen Launch-Trailer veröffentlicht. Das Spiel erscheint für PS4, Xbox One und den PC am 29. August 2017.

