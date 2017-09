Ark: Survival Evolved - Release-Trailer vom Effekt-Studio hinter Game of Thrones

Freitag, 01. September 2017 um 13:48

Ark: Survival Evolved ist nach zwei Jahren im Early Access endlich erschienen. Das feiern die Entwickler mit einem hochwertigen - wenn auch sehr kurzen - Trailer, der Spieler auf der Insel willkommen heißt. Und ihnen gleich mal klarmacht, was sie hier von ihren Mitmenschen zu erwarten haben.

Der Trailer entstand in Zusammenarbeit mit dem Pixomondo-Studio, das unter anderem für die Effekte von Game of Thrones verantwortlich zeichnet. Dort haben sie unter anderem die Drachen von Daenerys zum Leben erweckt - da ist es zu den Dinos von Ark ja auch nicht mehr so weit.

Durch den Trailer Lust bekommen, gleich loszulegen? In unserem Performance-Check zu Ark: Survival Evolved erfahrt ihr, welchen Rechner ihr für das Spiel braucht. Aber Vorsicht: Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass zum Release doch noch ein Server-Wipe kommen wird, wenn auch nicht auf allen Servern.