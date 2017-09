ARK: Survival Evolved - Release-Versionen von PC, PS4 und Xbox One im Grafikvergleich

Freitag, 01. September 2017 um 15:00

Am 29. August 2017 hat ARK: Survival Evolved den Release-Status erreicht. Aber wie schlägt sich die Release-Version nun in Sachen Performance und Grafik? Wir zeigen es im Video und vergleichen die Releaseversionen von ARK auf PC, PS4 und Xbox One.

Die PC-Version läuft mit maximalen Details bei einer nativen Auflösung von 1080p, die Auflösungsskalierung ist also auf 100% gestellt. Außerdem ist die Kantenglättung auf »episch« gestellt. Im Video haben wir auf dem PC mit Version 267.21, auf der PS4 mit 513.2 und der Xbox One mit 761.1 gespielt.

Im Video zeigen wir gleich zu Beginn die Leistung der drei Versionen anhand unseres Frame-Rate Tools – die Bildraten der PC-Version sind von einer GTX 1080 Ti! In unserem Technik-Check gehen wir genauer auf die Performance von ARK ein. Erschreckend ist aber die Leistung auf den Konsolen. ARK läuft hier mit einer Auflösung von unter 720p, trotzdem ist die Performance besonders auf der Xbox One mit Einbrüchen auf fragwürdig.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

ASUS Strix GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

