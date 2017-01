Arms - Das sind die ersten Spielszenen zur Ausfahrbarer-Arm-Prügelei

Freitag, 13. Januar 2017 um 08:15

Im Rahmen der erstmaligen Präsentation der Nintendo Switch am 13. Januar 2017 hat Nintendo mit Arms ein neues Franchise enthüllt. Hierbei handelt es sich um ein Boxspiel, das die Spieler mit gummiartigen, ausfahrbaren Armen ausstattet, die dann ähnlich wie in einem Boxkampf dem Gegner entgegengeschleudert werden können. Das Spiel profitiert von den Funktionen der Joycon-Controller: Die behandschuhten Arme werden durch die Bewegungen der Spieler online oder im Splitscreen gegen Freunde kontrolliert. Dabei werden die Neigungssensoren der Controller genutzt, um Spezialmanöver durchzuführen, auch ausgefeilte Manöver wie Konterattacken sind möglich. Damit will Arms sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler ansprechen. Arms kann sowohl alleine gegen die CPU als auch im Multiplayer über Splitscreen oder im Tabletop-Modus der Switch gespielt werden.

Der Release von Arms ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen.

