Arrow, Flash, Supergirl & Legends of Tomorrow - Serien-Trailer: Superhero Fight Club 2.0

04.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Zum Auftakt der neuen Staffel der DC-Serien gibt es für alle Serienfans nun den Superhero Fight Club 2.0 mit Arrow, The Flash, Supergirl und Legends of Tomorrow. Mit dem über vier Minuten lange Clip stimmt der US-Sender The CW nicht nur auf die neuen Folgen der einzelnen TV-Serien ein, sondern liefert auch ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Crossover-Folgen der vier DC-Serien.



Darin werden die Superhelden aus dem DC Universum in vier Folgen gemeinsam gegen einen neuen mächtigen Feind antreten: The Dominators. Eine feindliche und technologisch fortgeschrittene Alien Rasse blickt mit Sorge auf die Erde, die immer mehr Helden mit Superkräften beheimatet. Aus Angst davor, dass die Menschheit eine neue Evolutionsstufe erreichen und den Aliens genetisch überlegen wird, beschließen sie, die Menschheit zu vernichten.



Die vierteilige Crossover-Folgen von Supergirl, Arrow, The Flash und Legends of Tomorrow geht voraussichtlich im Dezember 2016 an den Start, passend zur 100. Folge von Arrow.