Arrow - Serien-Trailer: Staffel 5 wird düster und brutaler

30.09.2016 10 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im neuen Trailer zur fünften Staffel der DC-Serie Arrow baut sich Oliver Queen (Stephen Amell) als Titelheld ein neues Team mit Wild Dog, Mr. Terrific und Artemis auf. Dazu bricht der Superheld mit seiner alten Regel, nicht zu töten, und kommt sehr viel brutaler daher kommt.

Als Neuzugang ist Chad L. Coleman (The Wire, Walking Dead) als mächtiger Mafia-Boss Tobias Church. Und der neue Bösewicht, der mysteriöse Prometheus, setzt alles dran, Arrow zu tötet.Und auch Actionstar Dolph Lundgren mischt mit.

Während der Staffel wird auch die inzwischen 100. Folge gefeiert, die passend zum großen DC-Serien-Crossover mit Flash, Supergirl und Legends of Tomorrow gezeigt wird. Auch Superschurke Deathstroke (Manu Bennett) kündigt seine Rückkehr an, der zuletzt in Staffel 3 zu sehen war.

Arrow - Staffel 5 geht am 5. Oktober 2016 auf dem US-Sender The CW an den Start.