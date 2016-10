Assassin's Creed - Behind-the-Scenes: Erbaue die Welt der Spiele-Verfilmung

Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 15:16

Ein weiteres Making-of zur Spiele-Verfilmung Assassin's Creed mit Michael Fassbender stellt die Welt der Spielereihe von Ubisoft vor. Dabei legen die Macher großen Wert darauf, dass nur wenig CGI zu Einsatz kam. Auch die Schauspieler und Macher kommen zu Wort.

Dabei verfolgt der Action-Film eine eigene fiktive Geschichte, die es bisher so noch nicht in der Spielereihe gab. Callum Lynch (Michael Fassbender) wird von einem Geheimbund entführt und soll mit Hilfe einer revolutionären Technologie die genetischen Erinnerungen seines Vorfahren Aguilar während der Spanischen Inquisition im 15. Jahrhundert durchleben. Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund abstammt: den Assassinen. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten helfen den Assassinen der Gegenwart dabei, sich in der jetzigen Zeit gegen den mächtigen Templerorden zustellen.

Mit Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed und Michael K. Williams. Die Regie führt Justin Kurzel (Macbeth).

Assassin's Creed kommt am 27. Dezember 2016 in die Kinos.