Assassin's Creed: Origins - Cinematic-Trailer zeigt Vergänglichkeit Ägyptens

Freitag, 29. September 2017 um 15:31

Ubisoft will uns mit einem neuen Cinematic-Trailer die Wartezeit auf das Action-Adventure Assassin's Creed: Origins verkürzen. Der Film mit dem Untertitel »Sand« zeigt die Vergänglichkeit einer Hochkultur, die zu Beginn des Spielgeschehens schon im Begriff ist, im Wüstensand unterzugehen.

Mehr über den Handlungsort und den Hauptcharakter Bayek erfahrt ihr in unserer großen Anspiel-Preview. Außerdem stellen wir euch die neuen Bösewichte der Reihe vor - denn am Ende der Pharaonenzeit wird die Assassinen-Bruderschaft gerade erst gegründet.

Alle Infos die ihr braucht: AC: Origins in 5 Minuten

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Am 7. November 2017 gibt es dann auch pünktlich zum Start der Xbox One X ein Update für Microsofts 4K-Konsolen-Update.