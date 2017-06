Assassin's Creed: Origins - E3-Trailer stellt die Mysterien Ägyptens vor

Montag, 12. Juni 2017 um 22:21

Im neuen E3-Trailer von Assassin's Creed: Origins wird die Spielwelt zum ersten Mal in all ihrer Schönheit gezeigt. Das neusete AC führt uns nach Ägypten, wo wir zwischen Nilpferden und Flamingos an den Ufern des Nils genauso auf Templer-Jagd gehen dürfen wie im ewigen Sand der Wüste.