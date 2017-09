Assassin's Creed: Origins - Gameplay-Fazit im Video: Kleine Fehler fallen deutlicher auf

Montag, 04. September 2017 um 16:25

Wie spielte sich die Gamescom-Demo von Assassin's Creed: Origins wirklich? Diese Frage haben wir GameStar-Redakteur Michael Graf im #gamestarcampt-Studio gestellt und er hatte uns auch noch jede Menge neue Gameplay-Szenen mitgebracht.

In diesem Video geht es also auch um die Frage, wie wahrscheinlich wir zum Release im Oktober 2017 mit einer sauberen Veröffentlichung rechnen können. Außerdem erklärt Michael uns, wie Sidequests funktionieren können und was uns in den Rätseln in den Gräbern erwartet - zumindest soweit er es in der Gamescom-Demo von Assassin's Creed: Origins selbst anspielen konnte.

Dieses Video dient auch als Ergänzung zu unserem Interview mit Game Director Ashraf Ismail, der uns am Messe-Mittwoch im Studio besucht hatte und erklärte, wie das Team die längere Entwicklungszeit für das neue Assassin's Creed genutzt hat.

