Assassin's Creed: Origins - Gameplay-Trailer zeigt Bayeks Kampf gegen Kleopatra & Cäsar

Dienstag, 22. August 2017 um 15:30

Im Rahmen der gamescom 2017 hat Ubisoft einen neuen Trailer für Assassin’s Creed: Origins gezeigt, der die beiden größten Gegenspieler von Titelhelden Bayek zeigt: Die ägyptische Herrscherin Kleopatra und den römischen Feldheeren Gaius Iulius Caesar. Im Laufe seines Abenteuers muss sich Bayek klug zwischen diesen beiden Großmächten bewegen, um nicht zwischen den Fronten zerrieben zu werden und damit die Gründung des berüchtigten Assassinen-Orden in Gefahr zu bringen.

Assassin’s Creed Origins erscheint am 27. Oktober für PS4, Xbox One und PC. Neben dem Verzicht auf eine Mini-Map bietet dieser Franchise-Ableger außerdem ein im Vergleich zu den Vorgängern komplett überarbeitetes Kampfsystem. In unserem gamescom-Special könnt ihr mehr über die Spiele erfahren, von denen sich Ubisoft für Asssassin's Creed: Origins inspirieren ließen.