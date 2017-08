Assassin’s Creed: Origins - Gamescom-Cinematic-Trailer zeigt Bayeks Kampf für Ägypten

Montag, 21. August 2017 um 15:31

Render-Trailer gehören bei Assassin's Creed eigentlich zum guten Ton. Die CGI-Filmchen mit epischem Soundtrack sorgten schon vor 10 Jahren für Gänsehaut - und jetzt bekommt auch Assassin's Creed: Origins seinen Cinematic Trailer spendiert. Dort wird Bayeks Kampf um Ägypten in Szene gesetzt, gleichzeitig sieht man wichtige NPCs wie Kleopatra.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One - es ist der mittlerweile zehnte Teil der Hauptserie. Wir haben das Spiel bereits ausführlich gespielt und verraten in unserem ersten Fazit, ob sich Fans und Interessierte auf das Open-World-Abenteuer freuen können.