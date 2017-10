Assassin's Creed: Origins - Test-Version Gameplay: Unsere Eindrücke aus dem fertigen Spiel

Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 12:00

Unser Test zu Assassin's Creed Origins läuft aktuell auf Hochtouren in der Redaktion. Vorab dürfen wir allerdings schon einige Spielszenen aus der Test-Version des Actionspiels von Ubisoft veröffentlichen. GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge zeigt aus der PS4-Fassung die Stadt Alexandria, spielt eine Nebenquest und erläutert, weshalb das neue Kampfsystem ein echter Gewinn für die Reihe ist, das Parkour-System aber im Vergleich mit den Vorgängern eher enttäuscht.

Assassin's Creed Origins erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 27. Oktober. Unseren Test-Artikel, ein Test-Video sowie weitere Inhalte zum Spiel gibt's in Kürze auf GameStar.de und GamePro.de.