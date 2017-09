Assassin's Creed: Origins - Trailer stellt den bösen Orden der Ältesten vor

Donnerstag, 14. September 2017 um 18:00

Der Orden der Ältesten zieht im Hintergrund die Fäden im Ägypten von Assassin's Creed: Origins. Dieser Trailer bringt die Bedrohung ins Licht, zumindest ein bisschen. Klar wird auf jeden Fall, dass der Orden die große Bedrohung für die Spieler in Ubisoft-Open-World-Abenteuer werden soll.

Im Video sehen wir dazu ein paar beeindruckend in Szene gesetzte Abschnitte aus dem Spiel, allerdings ohne Interface und wohl eher aus Zwischensequenzen. Mit dabei sind Ausschnitte aus einer Seeschlacht, wilde Elephanten und eine Gladiatoren-Arena.

Mehr Gameplay: Gamescom-Demo und Fazit zu Stärken und Schwächen

Assassin's Creed: Origin soll am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und ist nach einer etwas längeren Pause für die Serie auch ein Schritt in eine neue Richtung. So soll es mehr RPG- und Quest-Elemente geben.