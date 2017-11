Assassin's Creed: Origins - Unboxing-Video der Dawn of the Creed Edition

Mittwoch, 08. November 2017 um 17:20

Assassin's Creed Origins steht zum Release in insgesamt sechs unterschiedlichen Versionen für PC, PS4 und Xbox One bereit. Wir packen im Video die »Dawn of the Creed« Edition aus und zeigen die Inhalte.

Denn neben dem Spiel mit Season Pass enthält die schicke weiße Box auch ein Steelbook, eine Karte der Spielwelt, Kunstdrucke, ein kleines Artbook sowie eine Adlerkopf-Kette mit Lederband. Die Hauptattraktion der rund 160 Euro teuren Collector's Edition ist aber die 37cm große Statue von Held Bayek mit seinem treuen Adler Senu. Die Kunststofffigur springt von einer zerbrochenen Säule ab und feuert drei Pfeile mit seinem Bogen ab.

Von der Dawn of the Creed Edition gibt's für happige 800 Euro auch eine limitierte »Legendary«-Variante. Darin ist die Figur mit 73cm deutlich größer und aus Kunstharz. Die auf 1000 Exemplare beschränkte Statue hat dabei auch deutlich feinere Details und auch die Adlerkopfkette ist aus Kunstharz.

Neben der Dawn of the Creed Edition gibt's außerdem noch die Standard-, Deluxe-, Gold- und God-Edition. Für PC gibt's die Edition zwar auch, je nach Händler ist dann aber kein Datenträger, sondern nur ein Uplay-Download-Code enthalten.

