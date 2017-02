Avatar - Trailer: Das »The Division«-Studio entwickelt ein Spiel zum Film

Dienstag, 28. Februar 2017 um 18:09

Ubisoft hat auf der Game Developers Conference GDC in San Francisco angekündigt, an einem Spiel zu James Cameron's Avatar zu arbeiten - so weit, so bekannt. Ubisoft besaß die Lizenz an Abavat-Spielen auch schon in der Vergangenheit. Das Spiel zum ersten Film floppte seinerzeit bei Kritikern - nur eine Durchschnittswertung von 59 Punkten konnte es erlangen.

Jetzt will Ubisoft die Serie wieder erweitern: Das Entwickler-Studio Massive soll die Marke übernehmen und mit der »The Division«-Engine Snowdrop wieder zu alter Größe führen.

Mehr Informationen rückte der Publisher auf der GDC jedoch nicht heraus: Im Ankündigungsvideo sind nur Entwickler-Interviews und Filmszenen zu sehen. Ein Releasedatum ist unbekannt. Nur eins scheint bereits sicher: Das Avatar-Spiel soll für PC und Konsolen erscheinen und vermutlich 2018 parallel zum Kinostart von Avatar 2 bereit stehen.