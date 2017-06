Aven Colony - Release-Termin & Ingame-Grafik im Trailer zum Sci-Fi-Städtebau

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 11:38

Das Aufbauspiel Aven Colony soll am 25. Juli 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und dieser Trailer zeigt ein paar neue Szenen in der Spielgrafik. Die Download-Version und die Retail-Fassung werden zum Verkaufsstart für 30 Euro angeboten und für Vorbesteller gibt es noch eine weitere Sandbox-Karte, das Cerulean Vale, das auch im Video zu sehen ist. Als Retailfassungen gibt es Aven Colony allerdings nur für PS4 und Xbox One. Die PC-Version bleibt als Download Steam vorbehalten.

In Aven Colony sollen wir einen menschlichen Außenposten auf einer fremden Welt aufbauen und müssen uns auch gegen biologische Bedrohungen wie Sandwürmer oder gegen Stürme verteidigen. Dabei schalten wir nach und nach neue Technologien frei und behalten die Bedürfnisse unserer Bewohner im Auge. Eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne soll dem Spieler dabei allerdings den Einstieg erleichtern.