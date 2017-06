Baby Driver - Neuer Trailer zu Edgar Wrights Action-Kracher mit Kevin Spacey

Freitag, 02. Juni 2017 um 19:32

TeKillYah! Der neue Trailer zu Edgar Wrights rasanten Action-Thriller Baby Driver sieht nicht nur vielversprechend aus, sondern verspricht neben rasanten Action-Szenen auch einen coolen Soundtrack. Gleichzeitig prahlt er mit 100 Prozent positive Bewertungen auf Rotten Tomatoes. Ob die Vorschusslorbeeren gerecht sind, wird sich zeigen.

Für Kevin Spacey als knallharter Gangsterboss wird Ansel Elgort zum talentierten Fluchtwagenfahrer, der trotz seines jungen Alters ein Meister seines Faches ist. Das darf auch Jamie Foxx am eigenen Leib erfahren, denn als der geplante Raubüberfall schief geht, ist er auf die Fahrkünste von Baby Driver angewiesen.

Zur Besetzung gehören außerdem Lily James (Cinderella), Jon Bernthal (The Wolf of Wall Street), Eiza Gonzalez (Jem and the Holograms) und Jon Hamm (Mad Men). Regisseur Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End) hat auch das Drehbuch geschrieben.

Der Action-Thriller Baby Driver rast am 27. Juli 2017 in die Kinos.