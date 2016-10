Namco Bandai Studiotour - Große Lineup-Vorschau von Dark Souls bis Dragon Ball

04.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im Rahmen der Tokyo Game Show wurden wir von Namco Bandai eingeladen, die Büros des japanischen Spieleherstellers zu besuchen und uns dort ein Bild vom kommenden Spiele-Lineup für PC und Konsole zu machen. Der Einladung folgten wir gerne - konkrete unser Japan-Profi Nino-Kerl vom YouTube-Kanal Ninotakutv, Im Video zeigt er nicht nur Impressionen aus Tokyo, sondern auch Spielszenen, Infos und Eindrücke zu folgenden Spielen:

- Dragon Ball Xenoverse 2

- Little Nightmares

- Tekken 7

- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto

- SAO: Hollow Realization

- Tales of Berseria

- Dark Souls III: Ashes of Ariandel

- Digimon World: Next Order

- Dragon Ball Fusions

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß mit dieser kleinen Reise in die Spielwelt Japans.