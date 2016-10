Batman: Return to Arkham - Launch-Trailer zeigt Grafik im Vergleich zum Original

19.10.2016 198 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Mit Batman: Return to Arkham bündelt Rocksteady die beiden Spiele Batman: Arkham Asylum sowie Batman: Arhkam City als Remaster für Xbox One und PS4. Im Launch-Trailer könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen, welche grafischen Unterschiede zwischen Original und Neuauflage bestehen.

Neben den Lichteffekten und Shadern wurde beispielsweise auch an den Charaktertexturen gefeilt, die nun deutlich detaillierter aussehen. Außerdem scheint sich stellenweise auch die Farbpalette der HD-Neuauflage im Vergleich zum Original verändert zu haben.

Batman: Return to Arkham erscheint am 20. Oktober 2016 für PS4 und Xbox One. Eine PC-Fassung ist bisher nicht angekündigt. Sowohl Arkham Asylum als auch Arkham City werden in der Game of the Year-Edition veröffentlicht, die neben dem Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten DLC-Inhalte umfasst.