Batman: The Telltale Series - Die Stimmen hinter Catwoman und Co.

Zum Release von Episode 2 zu Batman: The Telltale Series veröffentlicht Telltale dieses Entwickler-Video mit Einschätzungen der Synchronsprecher zum Spiel und zu ihren Figuren. Mit dabei sind Troy Baker als Batman, Laura Bailey als Catwoman und Travis Willingham als Harvey Dent. Besonders Troy Baker kennt man dabei natürlich als Spieler auch aus vielen anderen Titeln, schließlich ist er auch die Stimmte von Booker DeWitt aus BioShock Infinite oder Joel aus The Last of Us.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung von Episode 2: Children of Arkham wird Batman: The Telltale Series auch als Disk-Version für PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One veröffentlicht. Mit der Disk werden zum Release der späteren Episoden diese Folgen dann auch freigeschaltet.