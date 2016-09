Batman: The Telltale Series - Storytrailer zu »Episode Two: Children of Arkham« mit Pinguin

15.09.2016 51 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im neuen Storytrailer zur zweiten Episode von Batman: The Telltale Series trifft der maskierte Rächer auf die »Children of Arkham« und den Pinguin.

Das Leben von Bruce Wayne gerät ein wenig aus den Fugen, als er erfahren muss, dass sein Vater mutmaßlich mit dem organisierten Verbrechen zu tun hatte. Noch dazu wird ein alter Freund zum gefährlichen Widersacher. In was genau war sein Vater Thomas Wayne verwickelt, und warum wurde er ermordet? Telltale verspricht erneut »Schwierige Entscheidungen«, die Batman und die Personen in seinem Umfeld verändern werden.



Batman: The Telltale Series - Episode 2: Children of Arkham erscheint am 20. September digital für PC, Xbox One, PS4 sowie iOS- und Android-Systeme.