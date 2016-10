Batman: The Telltale Series - Trailer und Releasetermin zu Episode 3: »New World Order«

24.10.2016 3 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Trailer zu Episode 3: »New World Order« des Adventures Batman: The Telltale Series gibt erste Hinweise darauf, wie es in dem episodischen Spiel in Gotham weiter geht.

Die dritte Folge der fünfteiligen Staffel wird ab dem 25. Oktober digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen sowie für Xbox One erhältlich sein. Die Versionen für PS4 und PS3 im PSN folgen zwei Tage später, am 27. Oktober 2016. Das Releasedatum für weitere Plattformen wurde von Telltale noch nicht kommuniziert.

In Episode 3 versuchen die Spieler als Bruce Wayne und/oder Batman das Intrigennetz um die vor kurzem enthüllten Children of Arkham zu entwirren. Nach dem Angriff des Pinguins hat sich Harvey Dent, Gothams neuer Bürgermeister und Freund von Bruce, stark verändert. Der klassische und bekannte Wurf der Münze, das Markenzeichen von Two Face und einige weitere Bekannte Figuren des Batman-Universums sind im Trailer bereits zu erkennen.