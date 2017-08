Battalion 1944 - Gameplay-Video: Starker Kontrast zwischen Demo und Entwickler-Infos

Mittwoch, 30. August 2017 um 13:30

Auf der Gamescom 2017 haben wir Battalion 1944 gespielt und vom Entwickler viele Infos zum Weltkriegs-Shooter gehört. Was wir gespielt haben und was uns erzählt wurde, waren allerdings zwei unterschiedliche Welten. Warum das so ist, erklärt GameStar-Redakteur Philipp Elsner in diesem Video vom #gamestarcampt-Studio.

Außerdem geht's um den Preis für die Vollversion von Battalion 1944, der mit nur 10 Euro überraschend gering ausfällt. Allerdings ist der niedrige Preis nicht nur eine gute Nachricht, wenn man hört, wie die Entwickler des Kickstarter-Erfolgs nach dem Release des Multiplayer-Spiels weiterhin Geld mit ihrem Shooter verdienen wollen.

Es gibt bei Battalion 1944 also durchaus ein paar streitbare Themen, was uns die Entwickler auf der Gamescom 2017 allerdings von ihrem eigentlichen Hauptspielmodus erzählt haben, klingt sehr spannend. Jetzt müssten wir diesen Modus nur endlich mal sehen.

Duell der Weltkriegs-Shooter: Enlisted vs. Battalion 1944