Battleborn - Gameplay-Trailer zum Story-DLC »Attikus and the Thrall Rebellion«

Plattform: Xbox One, PS4, PCErscheinungsdatum: 03.05.2016

Battleborn ist ein Hero-Shooter mit einer Vielzahl unterschiedlich zu spielender Figuren. In den 5-gegen-5-Schlachten bekämpfen sich Helden aus dem gesamten Universum um den letzten noch verblieben Stern. Neben dem PvP-Gefechten werden Spieler auch Koop-Missionen (5 Spieler) in einer Kampagne absolvieren können. Und es wird nicht an dem gewohnten schwarzen Humor des Entwicklers Gearbox (Borderlands) fehlen. Zur Auswahl stehen 25 (später 30) unterschiedliche Helden mit verschiedener Ausrüstung und Fähigkeiten, die zwischen den Partien geändert werden können. Die Koop-Kampagne kann im Split-Screen gespielt werden.