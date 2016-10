Battlefield 1: Die besten Battlefield-Momente - Epische Killstreaks, Roadkills, Snipes & mehr (Gameplay)

Freitag, 28. Oktober 2016 um 18:35

»Battlefield-Momente« sind Augenblicke, in denen so unfassbare Dinge passieren, die einem später niemand glauben will. Zum Glück haben wir die besten Gameplay-Ausschnitte aus dem Multiplayer-Modus Battlefield 1 aber auf Video und zeigen spektakuläre Killstreaks, Roadkills, Headshots, Fahrzeug-Stunts und anderen Blödsinn.

Wir bedanken uns bei allen Spielern für die Spielszenen im Video.

Video-Quellen:

