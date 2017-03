Battlefield 1 - Frankreich-DLC »They Shall Not Pass« im Ingame-Trailer

Donnerstag, 02. März 2017 um 18:28

Der erste DLC für Battlefield 1 heißt They Shall Not Pass und führt die französische Armee ein. Karten, Waffen und Vehikel werden im Ingame-Trailer näher gezeigt. Außerdem gibt es eine Erklärung, woher der Name des DLCs eigentlich stammt.

Mehr zu They Shall Not Pass in unserer letzten DLC-Meldung. Außerdem gibt es Details zu den anderen drei kommenden DLCs.

They Shall Not Pass erscheint am 14. März für Käufer des Premium Pass und ist ab dem 28. März für alle anderen Battlefield-Spieler einzeln erwerbbar.