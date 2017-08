Battlefield 1: In the Name of the Tsar - 10 Minuten Galizien-Gameplay

Donnerstag, 31. August 2017 um 14:00

Wir konnten beim Publisher Electronic Arts alle Karten des kommenden DLCs In the Name of the Tsar für Battlefield 1 spielen und zeigen unkommentiertes HD-Gameplay von allen neuen Karten.

Mit Infanterei, Kavalerie und leichter Artillerei versucht das russische Reich in Galizien die Truppen von Österreich-Ungarn zurückzudrängen.

Battlefield 1: In The Name of the Tsar erscheint für Besitzer des Battlefield-1-Premium-Pass am 5. September. Ab dem 19. September kann man den Russland-DLC dann auch einzeln kaufen.