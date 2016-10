Battlefield 1 - Multiplayer-Teaser zeigt Küstenkarte »Empire's Edge«

11.10.2016 6 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der kurze Ingame-Teaser zum Weltkriegs-Shooter Battlefield 1 zeigt die Multiplayer-Karte Empire's Edge. Hier treffen Italien und Österreich-Ungarn aufeinander. Aus der offiziellen Spielbeschreibung:

»Entlang der Adriaküste findet ein erbitterter Kampf um Land und Leben statt. Das zerklüftete und befestigte Ufer wird zum Schlachtfeld für ein belagertes Reich. Ein einst malerisches Dorf fällt dem Krieg zum Opfer, als Schlachtschiffe die Überreste von Italiens Großem Krieg in Stücke schießen.«

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4. Early Access beginnt am 18. Oktober, die Trialversion via EA Access und Origin Access wird am 13. Oktober veröffentlicht.