Battlefield 1 - PC gegen Xbox One im Grafik-Vergleich

Wir vergleichen die Grafik von Battlefield 1 auf PC mit Ultra Grafik-Einstellungen mit der Xbox One. In diesem Vergleichs-Video zeigen wir alle Grafik-Optionen im Detail, um herauszufinden, wo sich die Xbox One einordnen lässt. Eine Übersicht über die Detailstufen auf dem PC gibt es am Ende des Videos. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.