Battlefield 1: Singleplayer - Umstrittene Solo-Kampagne im Fazit-Video

Die Meinungen über die Kampagne von Battlefield 1 gehen in unserer Redaktion deutlich auseinander: IGN Chefredakteur Sandro Odak ist frustriert: Mit den Möglichkeiten, die Dice hat, muss einfach mehr drin sein. Redakteur Christian Schneider sieht das anders. Er findet vor allem die Inszenierung als einzelne War Stories genial und wünscht sich das für jedes zukünftige Battlefield. Unser Haupttester Johannes Rohe steht irgendwo in der Mitte: Ja, gute Ansätze sind da, trotzdem ist viel Luft nach oben.

In unserem Video-Streitgespräch diskutieren die drei über ihre High- und Lowlights in der Battlefield 1 Kampagne. Was finden wir gut? Was muss beim nächsten Spiel besser werden? Oder ist eine Kampagne in Battlefield ohnehin überflüssig?

