Battlefield 1 - Story-Trailer: Erstmals Gameplay aus der Kampagne

Der Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts zeigen erstmals in einem Trailer zu Battlefield 1 längere Spielszenen aus der Solo-Kampagne. Der Story-Modus umfasst insgesamt sechs Einsätze, in denen der Spieler in unterschiedlichen Rollen auf verschiedenen Schlachtfeldern (darunter die Arabische Wüste, Frankreich und Italien) des ersten Weltkriegs kämpfen wird. So wird man als Pilot, Panzerfahrer, Rebell und Meldegänger unterwegs sein. Es bleibt spannend wieviel vom Gräuel des Ersten Weltkriegs in der Solo-Kampagne zu sehen sein wird. Immerhin hat die USK das Spiel bereits mit einer Freigabe ab 16 Jahren versehen.