Battlefield 1 - Teaser: Multiplayer-Gameplay zeigt Stadtkarte Amiens

Der neue Gameplay-Trailer zu Battlefield 1 zeigt kurze Schlachtszenen und unter anderen die Stadtkarte Amiens. Aus der offiziellen Beschreibung:

»Eine zerstörerische Auseinandersetzung in einer majestätischen Stadt. Kämpfe während der deutschen Frühjahrsoffensive auf den Straßen und Plätzen der französischen Stadt Amiens. Ein Gefecht in einstürzenden Gassen, einem Gerichtsgebäude, an Brücken und Eisenbahnanlagen, wo Briten und Deutsche verzweifelt um die Kontrolle des Stadtkerns ringen.«

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Der Early-Access-Start ist am 18. Oktober, am 13. Oktober startet die Trial-Version via EA Access und Origin Access.