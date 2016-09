Battlefield 1 - Teaser zur Panzer-Kampagne »Durch Morast und Blut«

30.09.2016 8 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Singleplayer von Battlefield 1 wird in wohl fünf Episoden fünf Schicksale des Ersten Weltkriegs zeigen. Einer der Protagonisten ist Danny Edwards, ein britischer Chauffeur und Mechaniker, der in der Episode »Durch Morast und Blut« wider Willen an das Steuer eines Mark V gerät. Er muss nicht nur gegen Truppen des Deutschen Kaiserreichs an der Westfront bestehen, sondern auch seine Kameraden im Stahlkoloss von sich überzeugen.

Morast und Blut ist Teil der Demo, die am 13. September 2016 via EA Access für Xbox One und Origin Access für PC erscheint.