Battlefield 1: They Shall Not Pass - Operation Devil's Anvil im Video-Check

Montag, 13. März 2017 um 10:01

Der DLC They Shall Not Pass für Battlefield 1 erweitert das Spiel um zwei neue Operationen. Operation Devil's Anvil, die wir in diesem Video vorstellen, lässt uns an der Schlacht um den Festungsring von Verdun teilhaben und ist auf die Maps Verdun Heights und Fort de Vaux aufgeteilt.

Als Angreifer müssen die Deutschen zunächst die drei Sektoren der Verdun Anhöhen erobern, dazu erstürmen sie ein kleines Dorf, besetzen die Ruinen von La Fontaine und vertreiben die Franzosen schließlich von einem Hügel. Anschließend wird im innern der Festung Fort de Vaux gekämpft.

Die zweite Operation Jenseits der Marne stellen wir in einem eigenen Video vor. Ob They Shall Not Pass ein Pflichtkauf für Battlefield-Fans ist, verraten wir im DLC-Test.