Battlefield 1: They Shall Not Pass - Operation Jenseits der Marne im Video-Check

Montag, 13. März 2017 um 10:01

Jenseits der Marne in eine von zwei neuen Operationen im Battlefield 1 DLC They Shall Not Pass. Die zweigeteilte Operation führt Spieler über die Maps Soissons und Rupture und lässt sie an einer der größten Panzeroffensiven des Ersten Weltkriegs teilhaben.

Der Fokus auf intensive Fahrzeugschlachten wird insbesondere auf der ersten Karte deutlich, auf der die angreifenden Franzosen gleich mit sechs Panzern ins Gefecht ziehen. Auf dem von Mohn überwucherten Schlachtfeld der Karte Rupture steht dagegen die Infanterie stärker im Fokus.

Die zweite neue Operation Devil's Anviol stellen wir in einem eigenen Video vor. Die Frage, ob They Shall Not Pass ein Pflichtkauf für Battlefield-Fans ist, beantworten wir im DLC Test.