Battlefield 1: Trailer-Analyse - Story, Kapitel & Schauplätze der Kampagne erklärt

Der Story-Trailer zu Battlefield 1 zeigt in schneller Folge viele unterschiedliche Szenen der Schlachten des Ersten Weltkriegs. In unserer Trailer-Analyse gucken wir genauer hin und ordnen die kurzen Schnippsel in die bereits bekannten Infos zu den verschiedenen Episoden, Kapiteln und Schauplätzen ein. So soll die Story-Kampagne sechs Episoden mit mehreren Unterkapiteln bieten und den Spieler als Pilot, Rebellin, Panzerfahrer und Meldegänger an die Westfront, die Wüsten des Mittleren Ostens, die Alpen und Gallipoli versetzen.

Korrektur: Wir bezeichnen im Video fälschlicherweise den Piloten als Danny Edwards, was aber eigentlich der Name des Panzerfahrers ist. Wir bitten den Irrtum zu entschuldigen.