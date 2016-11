Battlefield 1 - Video: Gameplay, Infos und Kritik zum neuen Hardcore-Modus

Mittwoch, 16. November 2016 um 18:23

Seit dem 16. November hat Battlefield 1 einen Hardcore Modus. Und den zeigen wir im Gameplay-Video. Sebastian erklärt dabei alle Änderungen gegenüber dem normalen Mehrspieler, er zeigt dabei alle sichtbaren Unterschiede anhand eines kurzen Kampfeinsatzes und er kritisiert eine der Design-Entscheidungen an diesem Modus. Allerdings ist er kein Hardcore-Veteran. Er stellt diese Frage auch im Video, doch sie soll auch hier nochmal gestellt werden: Was erwarten Sie sich vom Hardcore-Modus? Was reizt Sie daran? Und inwiefern ist die erste Implementierung in Battlefield 1 gelungen?

Ebenfalls spannend: Die wichtigsten Neuerungen des Herbst-Updates für Battlefiels 1 im Video. Wer alle Details nachlesen will, findet hier die Patchnotes.