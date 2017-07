Battlefield 2018 - Video: Mikrotransaktionen statt BF Premium für Battlefield 5

Montag, 31. Juli 2017 um 17:44

Das nächste Battlefield-Spiel von Electronic Arts soll im Jahr 2018 erscheinen und auf die Frostbite-Engine setzen. Das hat EA Boss Andrew Wilson in einer Investorenkonferenz angekündigt. Die knappe Ankündigung lässt natürlich viel Raum für Spekulation über ein mögliches Battlefield 2, Battlefield 5 oder wie auch immer das Spiel letztlich heißen mag.

Im Video diskutieren Michael Obermeier und Johannes Rohe über die Wahrscheinlichkeit bestimmter Szenarien wie Zweiter Weltkrieg in Battlefield 2, Vietnamkrieg in Battlefield: Vietnam 2, moderner Konflikt in Battlefield 5 oder als SciFi-Shooter Battlefield 2143. Außerdem erklären die beiden, weshalb sich die Battlefield-Reihe mit dem Release in 2018 vom Season-Pass-Konzept eines Battlefield-Premium lösen und stattdessen mit großer Wahrscheinlichkeit auf Mikrotransaktionen setzen wird.

Was denken Sie? In welche Richtung wird das neue Battlefield sich entwickeln? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren.

