Baywatch - Trailer zur Action-Komödie: Dwayne Johnson rettet sie alle!

Im neuen Trailer zur Action-Komödie Baywatch tritt Dwayne 'The Rock' Johnson in die Fußstapfen von David 'The Hoff' Hasselhoff als Rettungsschwimmer von Malibu an. Mit coolen Sprüchen und Zac Efron als Schönling Matt Brody sorgt er nicht nur am Strand für Ordnung, sondern löst auch Kriminalfälle ganz im Stil von Baywatch Nights.

Regisseur Seth Gordon (Kill The Boss) bringt die Kultserie aus den 1990er Jahren in die Kinos. In weiteren Rollen spielen Alexandra Daddario als Summer, Kelly Rohrbach als C.J. Parker und Ilfenesh Hadera als Stephanie Holden mit.

Baywatch kommt am 1. Juni 2017 in die deutschen Kinos.