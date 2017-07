Beta von Destiny 2 - Video-Guide: Wie kommt man rein, welche Inhalte gibt es?

Freitag, 14. Juli 2017 um 15:51

Die Closed und Open Beta von Destiny 2 steht vor der Tür, zumindest auf PS4 und Xbox One. Im Video fassen wir zusammen, wie man an der Beta des Shooters von Bungie teilnimmt und welche Koop- und PvP-Inhalte die Beta bietet. Außerdem gibt es Infos zum Einlösen von Beta-Codes auf der Bungie-Webseite.

Wer nicht direkt im PSN oder Xbox Store vorbestellt, muss seinen Beta-Code nämlich erst in einen richtigen Konsolen-Code umwandeln. Und das geht über die Bungie-Webseite.

Wann beginnt die Beta von Destiny 2?

Auf der PS4 startet die Closed Beta am 18.7., auf der Xbox One am 19.7. - Zugang gibt es garantiert für Vorbesteller. Allerdings geht die Closed Beta am 20.7. direkt in die Open Beta über, die dann am 23.7. wieder endet.

Wann beginnt die PC-Beta von Destiny 2?

Da Destiny 2 auf dem PC erst am 24. Oktober 2017 veröffentlicht wird, startet auch die PC-Beta später. Nämlich Ende Augsut, einen genuen Termin gibt es noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, ob es hier einen zeitlichen Bonus für Vorbesteller geben wird.

Inhalte der Destiny-2-Beta

Die Beta umfasst die erste Story-Mission und den Koop-Strike »Verdrehte Säule« auf Nessus gegen die Vex. Für PvP-Spieler gibt es die Modi Kontrolle und Countdown. Contdown wird auf der Karte Midtown gespielt. Neu in beiden Multiplayer-Modi ist die erhöhte Spielerzahl mit acht Teilnehmern.

Für die Klassen Warlock, Jäger und Titan gibt es jeweils die drei neuen Subklassen Dawnblade, Arcstrider und Sentinel zum Spielen - neben drei alten Subklassen aus dem ersten Destiny.

Am 23.7. ab 19 Uhr soll außerdem der Social Hub Die Farm für eine Stunde für alle Spieler zugänglich gemacht werden.

Der Preload für die Beta von Destiny 2 auf PlayStation 4 und Xbox One läuft bereits, man kann die Spieldaten also schon auf die Konsole laden, damit man am 18. oder 19. Juli pünktlich um 19 Uhr beginnen kann.

Mehr zum Spiel: Was ist neu in Destiny 2?