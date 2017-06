Bethesda History - Video: Die Geschichte der Skyrim- & Fallout-Macher

Montag, 12. Juni 2017 um 05:30

Bethesda, das sind doch die Fallout- und Elder-Scrolls-Macher. So weit, so bekannt. Aber kaum jemand weiß, dass Bethesda auch die Erfinder der Madden-Serie sind. Oder der Firmengründer erst in Independece Day die Welt gerettet hat und später nachts heimlich in Büros eingebrochen ist. Oder der Bruder von Donald Trump die Firma vor dem Untergang bewahrt hat. Glauben Sie nicht? Dann lehnen Sie sich zurück, denn hier kommt die unglaubliche Geschichte von Bethesda Softworks.

E3 bei GameStar: alle Streams, News, Videos und Previews