Beyond Skyrim: Bruma - Video-Check: Diese Mod ist nur der Anfang!

Sonntag, 09. Juli 2017 um 12:00

Was lauert wohl hinter den Grenzen von Skyrim? Diese Frage stellen sich die zahlreichen Entwickler-Teams des ambitionierten Mod-Projektes Beyond Skyrim. Eines dieser Teams arbeitet derzeit an einer Umsetzung des kaiserlichen Herzlandes Cyrodiil, das wir aus dem Skyrim-Vorgänger Oblivion kennen.

Ein kleiner Teil davon ist nun fertig: Nämlich die Stadt Bruma und Umgebung. Die gibt es nun als 2,5 Gigabyte große Mod namens Beyond Skyrim: Bruma auf Nexusmods.com zum kostenlosen Download. Installieren lässt sie sich ganz unkompliziert via Nexus Mod Manager, wir brauchen als zusätzliche Tools aber den Skyrim Script Extender SKSE sowie einen Memory Patch, außerdem wird der inoffizielle Skyrim-Patch von den Entwicklern empfohlen.

Nachdem man die Version für das alte Skyrim fertig gepatcht hat, will man sich der Umsetzung für die Skyrim Special Edition widmen. Für einen späteren Zeitpunkt ist auch ein Release für die Xbox One geplant. Eine PS4-Version ist aufgrund der stärkeren Mod-Limitationen des Systems derzeit nicht geplant.