Biomutant - Erster Trailer zeigt Kampf zwischen Waschbär und einem Riesen-Mutanten

Montag, 21. August 2017 um 17:40

Der erste Trailer zu THQ Nordics neuem Action-Rollenspiel Biomutant ist da. Erst vor Kurzem ist das Spiel durch eine Werbeanzeige im deutschen Magazin Gamesmarkt geleakt worden.

Zu sehen ist der Held von Biomutant, eine mutierte Form eines Waschbären, die extrem an Rocket Raccoon von den Guardians of the Galaxy erinnert. In Begleitung einer kleinen, grünen Roboter-Heuschrecke flieht er durch den Dschungel. Als er anhält, um sich seinem Verfolger zu stellen, taucht aus dem Blätter-Dickicht ein gewaltiges Monster auf - am ehesten zu beschreiben als Mischung aus Bär und Wolf.

Im anschließenden Kampf gelingt es dem Waschbären mit Hilfe seines Blitz-Schwertes sogar die mächtige Keule des Riesen-Monsters zu zerteilen. Am Ende bleibt dem kleinen Helden aber doch nichts anderes übrig als die Flucht.

Biomutant wird Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und wird von den Entwicklern als »Post-apokalyptische Kung-Fu Fabel« angekündigt.