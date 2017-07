Black The Fall - Launch-Trailer mit Gameplay: Für Fans von Inside oder Limbo

Mittwoch, 12. Juli 2017 um 16:54

Black The Fall gibt es jetzt für PC, PS4 und Xbox One zum Download und natürlich wird der Release auch von einem Launch-Trailer begleitet, der ein paar Gameplay-Szenen aus dem Sidescroll-Spiel zeigt, das an Genre-Hits wie Limbo oder besonders Inside erinnert. Zum Release kostet Black The Fall 15 Euro.

Worum geht es bei Black The Fall?

In Black The Fall versucht man aus einem totalitären Staat zu fliehen und beginnt dabei in einer düsteren Fabrik, später kommt man aber auch in Außenlevel und wird von einer Art kleinem Roboter-Hund begleitet. Statt kämpfen setzt Black The Fall allerdings viel auf Schleichen und Rätsel lösen.

Der Launch-Trailer unterstreicht das düstere Setting des Spiels mit vielen Beispielszenen. So sehen wir auch einen Abschnitt in dem der Spieler an etlichen offenen Särgen vorbeilaufen muss.

Das Indie-Spiel ist Teil des Square Enix Collective, eine Initiative des Publishers, kleinen Spiele beim Vertrieb und Marketing unter die Arme zu greifen.

Unser Test zu Black The Fall folgt in Kürze.