Blackwood Crossing - Fazit-Video: Dieses Spiel ist zum Heulen

Mittwoch, 05. April 2017 um 12:12

Nicht mal zwei Stunden Spiel für 16 Euro auf PC, PS4 oder Xbox One? Und dann auch noch seichtes Gameplay? Auf dem Papier klingt Blackwood Crossing unter diesen Umständen gar nicht toll. Doch wir haben das First-Person-Adventure durchgespielt und am Ende liefen die Tränen. Und wenn es ein Spiel schafft, uns zum Weinen zu bringen, dann kann es nicht schlecht sein. Und dann rücken auch solche Argumente wie Spielzeit und Preis weit in den Hintergrund.

In diesem Video stellt Redakteur Christian Fritz Schneider das Spiel mit einigen Gameplay-Szenen vor und versucht, sich dabei mit Spoilern so weit es geht bedeckt zu halten.

Blackwood Crossing ist seit dem 4. April auf PC und Konsole zum Download verfügbar und wurde von PaperSeven entwickelt.