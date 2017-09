Blade Runner 2049 - Film-Special mit vielen neuen Szenen: Was ist ein Blade Runner?

Dienstag, 26. September 2017 um 08:00

Das Film-Special zu Blade Runner 2049 nach Ridley Scotts Kultfilm geht der Frage nach: Was ist ein Blade Runner. Dabei kommen die Hauptdarsteller Harrison Ford und Ryan Gosling sowie die Macher des Films zu Wort. Dazu gibt es viele neue Szenen aus dem Science-Fiction-Sequel.

Ryan Gosling stellt im Sequel den neuen Blade Runner Officer K dar, der 30 Jahre später auf ein brisantes Geheimnis stößt und sich nun auf die Suche nach seinem Vorgänger Rick Deckard (Harrison Ford) macht, der ihm einiges erklären kann. Dabei legen sich die beiden mit mächtigen Gegnern an.

Zur weiteren Besetzung gehören Robin Wright (House of Cards), Mackenzie Davis (Der Marsianer), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks (The Lake) David Dastmalchian (Prisoners) und Jared Leto (Suicide Squad) mit. Regie führt Denis Villeneuve (Arrival, Sicario), Ridley Scott ist als Produzent an Bord.

Blade Runner 2049 kommt am 5. Oktober 2017 in die deutschen Kinos.